Sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika

Sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi

6 saat önce

Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen kısıtlamaya uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen kısıtlamaya uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Niğde

Niğde'de de bankaya, parka ve çarşıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı.

Niğde Belediyesi de hoparlörden anons geçerek yaşlıları sokağa çıkmamaları için ikaz etti.

Anonsta, 112 Acil Servisi arayarak ihtiyaçlarını belirten yaşlıların, evlerine hizmet götürüleceği belirtildi.

Sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi

Kırşehir, Kayseri, Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:12 Kaynak: AA

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