Sokağa çıkar çıkmaz kendini çimenlere atarak gazetecilere şiir okudu - Son Dakika

Sokağa çıkar çıkmaz kendini çimenlere atarak gazetecilere şiir okudu

KARABÜK - Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evinden çıkmayan 73 yaşındaki bir kişi bugün kısıtlamanın 4 saat askıya alınması ile kendisini çimenlere attı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık 2 ay sonra kendilerine tanınan 4 saatlik izin ile sokaklara çıktı. Mahalle aralarında yürüyüş yaparak verilen süreyi değerlendiren yaşlılar, güneşli havada bahçelerde de hasret giderdi.

Karabük'te 2 aydır evden çıkamadığını söyleyen 73 yaşındaki Mustafa Sivri isimli bir kişi, kendisini çimenlere attı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bahçesindeki yeşil alana gelen yaşlı adam ayakkabılarını çıkararak çimenlere oturdu. Yaşlı adamın yanına gelen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile sohbet eden Mustafa Sivri 73 yaşında olduğunu ve 2 aydır evden çıkamadığını söyledi.

Gazetecilere şiir okuyan yaşlı adam daha sonra çimenlerde gezerek stres attı.