Sokağa çıkıp polisle tartışan baba- oğula ceza - Son Dakika

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden babasına işlem yapan polisleri cep telefonu kaydına alıp, küfür ettiği iddia edilen H.C.D. (13) gözaltına alınmak istenince ayağındaki terlikleri çıkarıp, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 50 metre ileride yakalanan H.C.D. ve babasına, para cezası verilip, ifade için emniyete götürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3940 sokakta meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasın rağmen H.İ.D.'nin dışarda olduğunu fark etti. Polis ekibi, H.İ.D.'yi eve girmesi için uyardı. H.İ.D. uyarıyı dikkate almayınca tartışma çıktı. Olayı fark edip gelen H.İ.D.'nin 13 yaşındaki oğlu H.C.D. ise babası hakkında işlem yapan polisleri cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Polis, H.C.D.'den görüntü çekmemesini ve çektiği kaydı silmesini istedi. Uyarılara rağmen görüntü kaydı yapmaya devam eden H.C.D., iddiaya göre tehditler savurdu. Bunun üzerine polis, H.C.D.'yi gözaltına almak istedi. H.C.D. ise ayağındaki terlikleri çıkarıp, koşarak kaçmaya başladı.

50 metre ileride yakalanıp gözaltına alınan H.C.D., ekip aracına alındığı sırada annesinin getirdiği terlikleri giydi. Sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası verilen baba- oğul ifade için polis merkezine götürüldü.