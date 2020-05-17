Sokağa çıkma fırsatını hobi bahçesinde değerlendirdiler - Son Dakika

KONYA'da 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasına için verilmesini fırsat bilen Şaban Sönmez (70), aynı yaştaki eşiyle birlikte zamanını hobi bahçesinde değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 65 yaş ve üstü kişilere saat 12.00-18.00 arası sokağa çıkmalarına izin verildi.Emekli Şaban Sönmez de bu fırsatı eşiyle birlikte Karatay Belediyesi'ne ait hobi bahçesinde değerlendirdi. Sönmez çifti kendilerine ait bahçedeki ektikleri sebzeleri sulayıp, çapa yaptı. Sokağa çıkma zamanlarını bahçede değerlendirmek istediğini ifade eden Şaban Sönmez, "Hobi bahçesinde geldik. Hem suluyoruz, hem de zamanımızı değerlendiriyoruz. Bu fırsatı bize tanıyanlardan Allah razı olsun. Başka yapacak işimizde yok, normal dönemde de zamanımızı bahçede değerlendiriyorduk. Virüs olmasaydı daha iyiydi ama inşallah bunu da atlatacağız. Bahçeye patlıcan, domates, fasulye ektik. Zamanlı bunlar büyüyüp, bahçede yeşilliğe kavuşacak."dedi.