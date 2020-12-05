Sokağa çıkma ihlali yapan gençler, polis aracını görünce koşarak evlerine girdi - Son Dakika

Sokağa çıkma ihlali yapan gençler, polis aracını görünce koşarak evlerine girdi
05.12.2020 18:09
Kocaeli'nin İzmit İlçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sonrası dışarıda bulunan vatandaşlar, polisin denetim yaptığını götünce evlerine kaçmaları ilginç görüntü oluşturdu.
Kocaeli'nin İzmit İlçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sonrası dışarıda bulunan vatandaşlar, polisin denetim yaptığını götünce evlerine kaçmaları ilginç görüntü oluşturdu.
Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, Serdar Mahallesi Mürselpaşa Caddesi'nde dün akşam akşam kısıtlamanın olduğu saatlerde dışarıda olan gençler, polis aracını görünce çığlık atarak koşmaları ve evlerine girmeleri yer alıyor.
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