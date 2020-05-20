Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi - Son Dakika

Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Alışveriş Merkezi (AVM) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Alışveriş Merkezi (AVM) önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan da görüntülenirken 11.00-15.00 saatleri arası 0-14 yaş arası sokağa çıkma serbestliğini fırsat bilen bir anne 10 yaşındaki kızıyla bayram alışverişine geldi.


Yeni Tip Korona Virüs ile mücadele kapsamında Alışveriş Merkezlerinin (AVM) saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterilmesine karar verilmişti. Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar kısıtlama ardından bugün açılan AVM'nin önünde kuyruk oluşturdu. Esenyurt'ta E-5 kenarında bulunan AVM önüne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.


Kızıyla alışverişe geldi


Tedbirler kapsamında dışarı çıkmasına kısıtlama getirilen 0-14 yaş grubunun da bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkabilecekleri söylenilmişti. Yasağın kalkmasıyla 10 yaşındaki kızı Rabia Güneş ile AVM önüne gelerek içeriye girmek için sıraya giren anne ise bayramlık alıverişi yapacaklarını ifade etti. - İSTANBUL

Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi - Son Dakika

Son Dakika

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