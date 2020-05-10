Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi - Son Dakika

Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, seyyar simit satıcısı Ahmet Bal (68), 65 yaş ve üstü kişilere verilen 4 saatlik sokağa çıkma iznini, boş arabasıyla gezerek, geçirdi.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, seyyar simit satıcısı Ahmet Bal (68), 65 yaş ve üstü kişilere verilen 4 saatlik sokağa çıkma iznini, boş arabasıyla gezerek, geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde simit satıcısı Ahmet Bal, bugün 65 yaş ve üstü kişilere 4 saatlik izin verilmesi üzerine sokağa, ekmeğini kazandığı seyyar arabasıyla çıktı. Saray'ın cadde ve sokaklarında boş arabası ile dışarıda kalma süresini geçiren Bal, "30 yıldır aracımla simit satarak geçimimi sağlıyorum. Bugün sokağa çıkmamıza izin verilmesi üzerine boşta olsa simit arabamı yanıma alarak onunda gezdim. Arabamla gezerek hayalimi gerçekleştirdim" dedi. Ahmet Bal, ilçenin sokaklarında gezdikten sonra sürenin bitmesiyle evine döndü. Ahmet Bal, ilçenin sokaklarında gezdikten sonra sürenin bitmesiyle evine döndü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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