Sokağa çıkma izninde dondurma sattı - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan dondurmacı Ayhan Toran (74), dükkanını açarak satış yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 12.00 ila 18.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Kentte 62 yıllık dondurmacı olan Ayhan Toran ise dükkanını açarak satış yaptı. Dondurma satmayı çok özlediğini belirten Toran, "Verilen izinde dükkanımı açtım, koronavirüs salgınından önce dükkanımı her gün açıyordum. Kapalı olduğum sürede çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim. Şu dönemi atlattığımızda yine sabahın erken saatlerinde işimin başında olacağım" dedi.