Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor - Son Dakika

Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor

- Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor Trabzonlu Emirhan Fındıkçı en büyük hayali olan Trabzonspor formasını giymek için tek başına antrenman yapıyor Korona virüsü tedbirleri kapsamında izinli günlerde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla buluşup parklara akın ederken,...

- Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor

Trabzonlu Emirhan Fındıkçı en büyük hayali olan Trabzonspor formasını giymek için tek başına antrenman yapıyor

TRABZON - Korona virüsü tedbirleri kapsamında izinli günlerde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla buluşup parklara akın ederken, 16 yaşındaki Emirhan Fındıkçı ise hayalini kurduğu Trabzonspor forması giymek için izin gününde tek başına antrenman yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri sonrası sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar geçtiğimiz hafta ilk kez dışarı çıkmıştı. Benzer uygulamanın yaşandığı bu haftada 4 saat sokak iznini iyi değerlendirmek isteyen çocuklar, parkları ve meydanları doldurdu. Bazıları ise arkadaşlarıyla buluşup, hasret giderdi. Bir futbol şehri olan Trabzon'da ise Emirhan Fındıkçı, izin gününde arkadaşlarıyla parklarda buluşup, vakit geçirme yerine hemen antrenman sahasına koşarak hayalini kurduğu Trabzonspor forması giymek için tek başına antrenman yapıyor.

Trabzon'da Türk Telekom Takımı'nın oyuncusu olan ve korona virüs çıkmadan önce ise Trabzonspor'un altyapısında antrenmanlara çıkan Emirhan Fındıkçı, salgın nedeniyle futbola verilen arada boş durmayıp, hayalinin peşinde koşuyor. Yasaklar olduğu için dışarıya çıkamadıklarını belirten Emirhan, "Evde antrenmanlar yapıyorum. Yasak olmadığı zamanda sahaya gelip antrenman yapıyorum. Futbolu çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Trabzonspor'da oynamayı hayal ediyorum ve bu hayalimin peşinden gidebilmek için mücadele ediyorum" dedi.

Karantina günlerinin zor geçtiğini söyleyen genç oyuncu, "Evin içinde kapalı kaldık. İstediğimiz gibi antrenmanlar yapamıyoruz. Ben futbolla büyüdüm ve ondan kopamıyorum. Bende büyük bir futbol aşkı var. İnşallah hayallerimi gerçekleştiririm. Bu dönemde kendimi hazır tutmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Forvet oyuncusu olan Emirhan, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı yıldız Lewandowski'yi örnek aldığını belirtti.

Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 04:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sokağa çıkma izninde hayallerinin peşinde koşuyor - Son Dakika Spor

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