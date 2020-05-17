Sokağa çıkma izninde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Sokağa çıkma izninde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

Diyarbakır'da Mehmet Gökgöz, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması üzerine 5 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında 3 arkadaşıyla şehit edilen oğlu Hasan Gökgöz'ün kabrini ziyaret etti.

Diyarbakır'da Mehmet Gökgöz, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması üzerine 5 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında 3 arkadaşıyla şehit edilen oğlu Hasan Gökgöz'ün kabrini ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara saat 12.00-18.00 arasında sokağa çıkma izni verilmesi üzerine bugün evden çıkan baba Gökgöz'ün ilk işi oğlunun mezarına gitmek oldu. Oğlunun kurban eti dağıtırken şehit edildiğini belirten Gökgöz, "6-7 Ekim olaylarında oğlumu şehit ettiler ben de yaralandım. Öbür dünyada oğlumun katillerinden hesap soracağım. Allah onların belasını inşallah verir" dedi. Oğlunun mezarını uzun bir süreden sonra ziyarete geldiğini belirten Gököz," Dün geceden beri oğlumun mezarını ziyarete gideceğimin hayalini kurdum. Arkadaşlarım parkları gezerken, ben oğlumun mezarına geldim. Mezara su döktüm, dua ettim." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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