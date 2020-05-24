Sokağa çıkma izninde sitem ettim:

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 6 saatlik sokağa çıkma iznini değerlendirdi. Yaşlı bir vatandaş ise, "Evlatlarım beni unuttu" diyerek sitem etti.



Malkara ilçesinde bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların büyük çoğunluğu 6 saatlik izni parklarda, sokaklarda yürüyüş yaparak geçirdi. Evde kalmaktan bunaldıklarını ifade eden yaşlılar, yasağın en kısa zamanda kaldırılmasını istedi. Yalnız yaşadığını ifade eden 65 yaş üstü bir vatandaş, evlatlarının arayıp,sormamasına üzüldüğünü ifade etti.



Yusuf Çilli de, "Bize izin verildi, iyi güzel de ne bir çay ocağı açık, oturmaya yer de yok. Bu insanlara biraz değer verilsin. Dört duvar arasında hanımla aramız açıldı. Şu yasak kalksa da rahatlasak" diye konuştu. - TEKİRDAĞ