SOKAĞA ÇIKMA KARARINA EN ÇOK O SEVİNDİ; ANNESİNİN MEZARINA GİDEREK ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SOKAĞA ÇIKMA KARARINA EN ÇOK O SEVİNDİ; ANNESİNİN MEZARINA GİDEREK ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KARARINA EN ÇOK O SEVİNDİ; ANNESİNİN MEZARINA GİDEREK ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

6 saat önce

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması pazar 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla kaldırıldı.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması pazar 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla kaldırıldı. Alınan bu karara göre yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kimi iznini parklara giderek yürüyüş yaparak değerlendirirken kimileri de mezarlık ziyaretinde bulundu. Sokağa çıkma gününün anneler gününe denk gelmesine çok sevinen 70 yaşındaki Birsen Zengin mezarlığa giderek annesinin 'Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı kararıyla pazar günü 11.00-15.00 arasında kaldırıldı. 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 4 saat dışarı çıkmalarına izin verildi. Alınan bu kararla birlikte yaklaşık iki aydır evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kimileri eşleriyle birlikte parklarda yürüyüş yapmayı tercih ederken kimileri de mezarlık ziyareti yaptı. Evde kalmaktan sıkıldıklarını belirten 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma kararından çok memnun olduklarını söylediler.

BUGÜN ANNELER GÜNÜ ANNEMİ ZİYARETE GELDİM

Anneler günü ile sokağa çıkma kararının aynı zamana gelmesi en çok Beyoğlu'nda yalnız yaşayan 70 yaşındaki Birsen Zengin'i mutlu etti. Tek başına yaşayan Zengin, bastonundan destek alarak annesinin mezarının başına gitti. Zengin Anneler günü bugün anne ben geldim. İki aydır dışarı çıkmıyorum. Bugün de mezarlığa geldi. Annemin anneler gününü kutlamaya. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Evlatlar annelerini babalarını bırakmasınlar. Annesiz babasız yaşamak çok zor. Allahtan başka kimsem yok. Bugün anneler gününü kutladı. Bize dışarı çıkmaya izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum dedi.

MEZARLIK ZİYARETİ YAPTIK

Yetmiş gündür evde beklediklerini söyleyen Mustafa Başer (83) Zeliha Başer (76) çifti sokağa çıkma izninin verilmesiyle dışarı çıkarak ilk iş mezarlık ziyareti yaptı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Mustafa Başer Mart ayından beri evdeyiz. Bizi hastalıktan korumak için böyle bir karar aldılar. Bugün de bize dışarı çıkma izni verdiler. Biz de kabir ziyareti yaptık. Burada yatan kardeşlerim ve kızım var. Onları ziyarete geldim dedi. Zeliha Başer Yetmiş gündür evdeyiz. Bugün Allah razı olsun herkesten dışarı çıktık. Dizlerimiz kötü oldu. Hem bir yürüyüş yapalım dedik hem de kabir ziyareti yapalım dedik. Bu karardan dolayı herkes sağ olsun diye konuştu.

DIŞARI ÇIKMAK İÇİN SAATİ BEKLEDİLER

Evin önünde dışarı çıkış saatini bekleyen Ramazan Orman Evde oturmaktan bunaldık. Dışarı çıkmamız iyi oldu. Şimdi dolaşıyoruz geziyoruz. Evde bir balkona bir içeri gezerek durduk. Ev biraz büyük antrenman yaptık. Ayaklarımızda bir uyuşukluk oldu. Şimdi gezmek lazım. Dışarı çıkma saatine 10 dakika var. Saatimiz gelsin de gezelim. Şimdi arkadaş gelsin diye bekliyorum şeklinde konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA KARARINA EN ÇOK O SEVİNDİ; ANNESİNİN MEZARINA GİDEREK ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:56 Kaynak: DHA


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