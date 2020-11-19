Sokağa çıkma kısıtlamaları en çok esnafı etkiliyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamaları en çok esnafı etkiliyor

MARDİN - Mardin'de hafta sonlarını kapsayan belirli saatler dışındaki sokağa çıkma kısıtlamaları, en çok esnafı etkiliyor.

Korona virüs vaka sayısının artması, kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alının karar, esnafı kara kara düşündürmeye başladı. Mardin'in Artuklu ilçe esnafından Münir Filoğlu, sokağa çıkma kısıtlamalarının esnafı etkileyeceğini kaydetti. Filoğlu, "Allah razı olsun devletimizden ve Sağlık Bakanlığımızdan, bizlere sahip çıkıyor. Sürekli uyarılar yapıldı. Hijyen, maske ve sosyal mesafe bunları uygulayın kimseye zarar gelmesin denildi ama maalesef vatandaşlarımız bir kulaktan duyup ötekinden çıkardılar, durmadan hastalık arttı ve kısıtlamalar geri geldi. Kısıtlamalar geldi ama devlet bizi düşünerek bunu yaptı. Çocuklar var, aile var okulun tatil olması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi iyi oldu" dedi.

"Kısıtlamaların gelmesi bizi ekonomik anlamda etkiliyor"

Kısıtlamaların gelmesi kendilerini ekonomik olarak etkileyeceğini aktaran Filoğlu, "Cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerin dışında kepenk açamayacağız. Mesela bu ay ödemelerim var, satış yapmazsam ne yaparım? Bana icra gelir malımı alır. Ama bize uzun vadeli kredi verilse bizde daha rahat oluruz" diye konuştu.