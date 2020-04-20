Sokağa çıkma kısıtlamalarında 3 bin 785 sağlıkçıya ulaşım desteği - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamalarında 3 bin 785 sağlıkçıya ulaşım desteği

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Corona Virüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında sağlık çalışanlarına ve hastaneden taburcu olan vatandaşlara servis desteği sunuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında 3 bin 785 sağlıkçıya ulaşım desteği, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Corona Virüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında sağlık çalışanlarına ve hastaneden taburcu olan vatandaşlara servis desteği sunuldu.


Çin'de 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde küresel bir salgına dönüşen Corona Virüs'e karşı tedbirler her geçen gün artırılırken vaka sayısının artışını engellemek amacıyla uygulamaya alınan önlemlerin sahası da giderek genişledi. Bu doğrultuda ülkede 30'u büyükşehir olmak üzere 31 kentte gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağında ulaşım kapsamında yaşanacak olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışmaya imza atarak, sağlık personellerine ve hastaneden taburcu olan hastalara ulaşım hizmeti sağladı. Nisan ayının 11-12 ila 18-19'unda ilan edilen sokağa çıkma yasağı çerçevesinde toplamda 3 bin 785 sağlıkçı ve hastaneden taburcu olan 542 vatandaş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Araç Tahsis Amirliğince 64 araçla organize edilen ulaşımdan faydalandı.


Öte yandan sağlıkçılar, ulaşım hizmetinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak ayrıca taburcu olan hastaların evlerine gitmeleri için yardımcı olan yetkililere ise memnuniyetlerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:41 Kaynak: İHA

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