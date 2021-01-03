Sokağa çıkma kısıtlamalarında da güvercinleri beslemeyi ihmal etmiyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamalarında da güvercinleri beslemeyi ihmal etmiyor

03.01.2021 12:11
Sokağa çıkma kısıtlamalarında da güvercinleri beslemeyi ihmal etmiyor, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Seyfettin Kalaycıoğlu, dedesinin 50 yıl önce başlattığı her sabah güvercinlere yem verme geleneğini sokağa çıkma kısıtlamalarında da sürdürüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Seyfettin Kalaycıoğlu, dedesinin 50 yıl önce başlattığı her sabah güvercinlere yem verme geleneğini sokağa çıkma kısıtlamalarında da sürdürüyor.

Ayasofya kavşağında market işleten, aynı zamanda da yem satışı yapan Kalaycıoğlu, dedesi ve babası gibi her sabah güvercinlere yem vermeden işe başlamıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında iş yerini açma izni olan Kalaycıoğlu, yaklaşık 2 bin güvercine buğday ve mısır veriyor.

Kalaycıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dededen oğula geçen yaklaşık 150 yıllık iş yerlerinde yem ve saman da sattıklarını söyledi.

Güvercinlere yem vermeye dedesinin başladığını, bu alışkanlığın dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını ifade eden Kalaycıoğlu, "Günde 2, bazen 3 öğün kuşları yediriyoruz. Ortalama 25 kilogram yem yiyorlar. Trabzon'a ve bölgeye kuşlar ayrı bir güzellik katıyor." dedi.

Kalaycıoğlu, güvercinlerin yem için iş yerinin yakınına geldiğini anlatarak "Bunlar saatini biliyorlar. Sabah 08.00'den akşam 17.00'e kadar kuşlar burada dururlar. Akşama kadar kalıyorlar, yemlerini yiyip gidiyorlar." diye konuştu.

Kuşları görüp fotoğraf çektiren vatandaşlar olduğunu belirten Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

"Düğün sezonunda özellikle gelin ve damatlar gelip kuşların arasında fotoğraf çektiriyorlar, yem atıyorlar. Ayasofya Camisi'ne de yakın olduğu için yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kuşlara yem verdiğimi görüp 'Allah razı olsun, ne güzel bir iş yapıyorsun' diyenler de oluyor. Bazen arayıp ücret gönderiyorlar, onların adına da yem atıyoruz."

Kalaycıoğlu, market işletmeciliği yaptığı için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu belirterek "Evim aynı mahallede olduğu için geliyorum. Hem kuşlara yem veriyorum hem de iş yerimi açıyorum. Muaf olmasaydım da gelip bunlara yem verirdim. Çünkü saati geldiği zaman gelip bekliyorlar. Dededen bizlere miras kaldı bu iş." dedi.

Ortahisar, Trabzon, Buğday, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamalarında da güvercinleri beslemeyi ihmal etmiyor - Son Dakika


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