Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul polisi birçok noktada ekiplerle İstanbul trafiğini kontrol ediyor.
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23.04.2020 15:32:20. #1.13#
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