Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul polisi birçok noktada ekiplerle İstanbul trafiğini kontrol ediyor.