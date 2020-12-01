Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı - Son Dakika

Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı

01.12.2020 21:07

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi.

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi.

İzmir'de cadde ve sokaklarda saatin 21.00 olmasıyla hareketlilik oldukça azalırken Karşıyaka İskele önünde çok az sayıda insan görüldü.

Belediye otobüslerinin geçiş yaptığı, sivil araçların ise çok az olduğu kentte, motorlu kuryelerin paket servis yaptığı görüldü. Otobüsler ve vapurlar son seferlerini tamamladı.

Tramvaya kısıtlama öncesi dakikalarda binen vatandaşlar evlerine yetişmeye çalıştı.

Aydın'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Manisa'da da meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. 21.00 itibarıyla başlayan uygulamayla başta Mimar Sinan Bulvarı olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi. Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Uşak'ta, kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Atapark gibi alanlar kısıtlamayla birlikte sessiz kaldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında kent merkezinde insan ve araç yoğunluğu son derece azaldı.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Kentin en işlek bölgeleri olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı boşaldı.

Kent genelinde polis ekipleri uygulama ve denetim yaptı.

Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı
Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı
Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı
Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan tüm bilgiler Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizi projesiyle ekrana dönüyor Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu
Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı: Trabzonspor'a gidiyordu, engel oldum         
21:27
Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti         
20:56
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi         
18:58
"Kiralık katil" iddialarına Kadir Şeker'in avukatından yanıt: Temeli olmayan iftiralar         
17:57
Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı         
16:50
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 21:42:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei