Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
01.12.2020 21:59
Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet ekipleri araçlardan anons yaparak uyarıda bulundu.
Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan ekipler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.
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