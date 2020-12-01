Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan ekipler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Yozgat 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

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