Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Ordu'da cadde, sokak ve meydanların boş kalması
Temizlik görevlilerinin çalışması
Polis ekiplerinin denetim yapması
ORDU - Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar olan Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı görüldü. Emniyet ekipleri, şehrin farklı noktalarında az sayıdaki araçları denetledi.
Polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda denetimleri sürdürdü.
- Kaynak: AA
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