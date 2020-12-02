Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

02.12.2020 21:41

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İzmir'de kısıtlamanın saat 21.00'de başlamasıyla normalde yoğunluk yaşanan Kordon, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi bölgelerin boş kaldığı görüldü.

Kent sakinlerini kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ekipleri, iş yerleri, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Aydın'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Manisa'da da meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. 21.00 itibarıyla başlayan uygulamayla başta Mimar Sinan Bulvarı olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi.

Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Uşak'ta, kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Atapark gibi alanlar kısıtlamayla sükunet hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Şehitleri Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında denetim yapıldı.

Dışarıda olanlar ve araç sürücüleri durdurulup izin belgeleri soruldu.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama sonrası ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

Kentin en işlek bölgeleri olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı boşaldı.

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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