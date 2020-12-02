Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

02.12.2020 22:19

Son dakika habere göre Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Konya'da Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı Caddesi'nde saat 21.00'den itibaren hareketlilik sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe bürünen kent merkezinde emniyet güçlerinin, ana cadde ve meydanlardaki uygulaması sürüyor.

Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine gönderildi.

İş yerleri saat 20.00 itibarıyla kapanırken lokanta ve restoranlar paket servisi yapıyor.

Aksaray

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Kentte saat 21.00'den itibaren vatandaşlar evlerine çekildi.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Kent Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 uygulama noktasında araçları denetliyor.

Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattıkları sürücülerden evlerine gitmelerini istiyor.

Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

Alaaddin Bulvarı, Nalçacı Caddesi, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika


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