Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 21:30
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik akışı Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması Polis ekiplerinin denetimi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik akışı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması
Polis ekiplerinin denetimi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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