Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 21.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Anıtpark ve Belediye Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetledi.