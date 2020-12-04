Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 22:33
Boş cadde ve sokaklar ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adıyaman'da sessizlik hakim oldu.
Boş cadde ve sokaklar
ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adıyaman'da sessizlik hakim oldu.
Kentin işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamalarının başlamasıyla beraber sessizlik hakimlik oldu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Gölbaşı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gölebatmaz Caddesi, Sıratut Caddesi gibi cadde ve sokaklarda kısıtlamaya yönelik denetimler gerçekleştirdi.
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