Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Amasya'da kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı, işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sessizlik hakim oldu.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.