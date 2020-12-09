Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
09.12.2020 21:29
Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Hatay
Hatay'da da vatandaşların sıklıkla kullandığı Atatürk, Gündüz ve Cumhuriyet caddeleri ile Atatürk Parkı'nda kısıtlamaya uyuldu. Tarihi Uzun Çarşı'da ise dükkan kepenklerinin kapalı olduğu görüldü.
Son Dakika Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Fransa, BM'nin uyarısına rağmen İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yasa tasarısını onayladı TBMM Genel Kurulu'na, 'Alaattin Çakıcı' tartışması damga vurdu Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti