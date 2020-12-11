Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması
11.12.2020 22:15
Mevlana Müzesi Mevlana Caddesi Alaaddin tepesi KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Mevlana Müzesi
Mevlana Caddesi
Alaaddin tepesi KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 21.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.
Kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Aladdin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü.
Polis ekipleri caddelerde uygulama yaptı.
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