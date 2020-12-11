Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Boş sokak ve caddelerden detaylar

ELAZIĞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Elazığ'da da saat 21.00 itibarıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

Kentin işlek yerlerinden Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.