Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Cadde ve sokaklardaki sakinlik

Kırşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin çalışması İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına hassasiyet gösterildiği gözlendi.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptıkları görüldü.