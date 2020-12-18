Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması
18.12.2020 22:09
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Konya'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle gıda ihtiyacını karşılamak için marketlerde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Saat 21.00'den itibaren ise kentin önemli noktalarından Nalçacı, Kule, Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nda hareketlilik yerine sessizliğe bıraktı.
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