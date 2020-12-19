Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklardaki denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı Adnan Menderes Bulvarı ve sahil şeridi de sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başladığı 21.00'dan itibaren, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Mersin 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu.

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