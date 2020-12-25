Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de kentin işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Alparslan Türkeş bulvarı ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda sürücü ve yayaları denetledi.