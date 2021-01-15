Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentte trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyen vatandaşlar D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.
Kentin farklı bölgelerinde denetim faaliyetlerine başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika