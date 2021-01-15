Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum