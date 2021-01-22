Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri KARAMAN - Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde, kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Karaman'da da Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde, kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.