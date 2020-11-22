Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 20.00 itibarıyla başlayan kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 20.00 itibarıyla kısıtlamaya dahil olan iş yerleri, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kapatıldı. Paket servis yapmaya devam eden restoranlar ise kepenk indirme konusunda uyarıldı. Polis ekipleri saat 20.00 itibarıyla İstiklal Caddesi'nde denetimler yaptı. Kısıtlamaya uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, turistler maske konusunda uyarıldı. Öte yandan, kısıtlamaya uymayan iş yerleri uyarıldı.

- İstanbul