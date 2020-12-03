Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

03.12.2020 21:15
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, System.String[]

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla polisler İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlama bugün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren mega kentin sokak ve caddeleri yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikadan itibaren polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

(İHA)

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İstiklal Caddesi, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Taksim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


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