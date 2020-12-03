Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
03.12.2020 21:56
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.
Vatandaşlar kısıtlama saatinin başlangıcıyla birlikte evlerine çekilirken, polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda sık sık anons yaparak uyarılarda bulundu. İstiklal Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte adeta bomboş kaldı. Vatandaşlar evlerine çekilirken, cadde kısıtlama dışında kalan yabancı turistlere kaldı. Polis, caddeye girmek isteyenleri pasaport kontrolünden geçirerek aldı. Saat 21.00'dan sonra da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından köprü üzerindeki araç sayılarında azalma yaşandı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri denetim yaparak cadde üzerinden geçen araçları durdurdu. İzin belgesi bulunan araç sürücülerinin geçişine izin verildi.
- İstanbul
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