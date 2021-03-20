Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

20.03.2021 22:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Atatürk Bulvarı, Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ve jandarma ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta genellikle yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi, polis ekipleri ise denetimlerine devam ediyor.

Bolu

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

İl genelinde polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamayla birlikte denetimlere başladı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı'nda sessizlik dikkati çekerken, D-100 kara yolunun kent merkezinden geçen kısmındaki araç yoğunluğunda büyük oranda azalma görüldü.

Denetimler esnasında tedbirlere ve kısıtlama kurallarına uymayanlara ekipler tarafından idari para cezası uygulandı.

Düzce

Düzce'de kısıtlamanın başlamasının ardından kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Emniyet güçleri, uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Batı Karadeniz, Sakarya, Marmara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika


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