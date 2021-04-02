Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
02.04.2021 23:10
Nevşehir Kısıtlama öncesi market, manav gibi gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde hareketlilik yaşanan Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Nevşehir
Kısıtlama öncesi market, manav gibi gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde hareketlilik yaşanan Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Nevşehir'de kentin en işlek adreslerinden Atatürk, Lale ve Milli İrade caddeleri ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu kent merkezi kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibarıyla sessizliğe büründü.
Polis ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
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