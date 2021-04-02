Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
02.04.2021 23:11
Kovid -19 haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kovid -19 haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kentin en işlek adreslerinden Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda kısıtlamadan muaf az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Güvenlik güçleri, şehrin ana arterlerinde kurdukları uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.
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