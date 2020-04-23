Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boş kaldı

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boş kaldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca sokağa çıkan köpeklerin havlama sesi duyuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boş kaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca sokağa çıkan köpeklerin havlama sesi duyuldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sessizliğe bürünen Malkara ilçesinde yollar boş kalınca köpeklerin sokak ortasında havladıkları görüldü.

Cadde ve sokaklarda sık sık devriye gezen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boş kaldı

Tekirdağ, Malkara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:38 Kaynak: İHA

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