Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, Diyarbakır'da trafik yoğunlaştı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, Diyarbakır'da trafik yoğunlaştı
23.11.2020 00:57
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması, sabah saat 10.00 itibariyle sona erdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması, sabah saat 10.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Diyarbakır'da trafik yoğunlaşırken, vatandaşlar da maskelerini takarak dışarı çıktı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında dün akşam saat 20.00 itibariyle Türkiye geneli başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 10.00 itibariyle sona erdi. Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar, maskelerini takarak sokağa çıktı. Kısıtlamanın kalktığı ilk saatlerde trafikte yoğunluk yaşandığı görüldü. - DİYARBAKIR
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