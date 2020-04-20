Sokağa çıkma kısıtlaması bitti korkulan yaşanmadı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti korkulan yaşanmadı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanmaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesiyle birlikte az sayıda vatandaş araçları ile birlikte benzin istasyonuna gelerek araçlarının deposunu doldurdu.
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanmaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesiyle birlikte az sayıda vatandaş araçları ile birlikte benzin istasyonuna gelerek araçlarının deposunu doldurdu.
Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca ilen edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir'de ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Araçları ile birlikte sokaklara çıkan vatandaşların bir kısmının ilk uğrak noktası benzin istasyonları oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen vatandaşlar, araçlarının depolarını doldururken bazı vatandaşlar ise benzin istasyonunun içerisinde bulunan marketten alışveriş yaptı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından oluşan yoğunluk bu kez yaşanmadı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:09 Kaynak: İHA
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