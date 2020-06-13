Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, serinlemek için su kanalında yüzdüler - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, serinlemek için su kanalında yüzdüler
KORONAVİRÜS salgınını önlemek amacıyla uzun süre evlerinde çıkamayan 18 yaş altı gençler, normalleşme döneminde kısıtlamalar kalkınca sulama kanallarına akın etti.
KORONAVİRÜS salgınını önlemek amacıyla uzun süre evlerinde çıkamayan 18 yaş altı gençler, normalleşme döneminde kısıtlamalar kalkınca sulama kanallarına akın etti. Köprü üstünden ve demir korkuluklardan atlayarak serinleyen gençler, 'Boğulanlar acemi panik yapıyorlar, biz kormmuyoruz' dedi.Kentte hava sıcaklığının 40 dereceyi göstermesiyle birlikte aşırı sıcaktan bunalanlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzüyor. Özellikle koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uzun süre evlerinde çıkamayan 18 yaş altı gençler, normalleşme döneminde kısıtlamalar kalkınca sulama kanallarına akın etti. Akıntılı sulara köprü ve demir korkulukların üzerinden atlayarak serinlediklerini söyleyen gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmekten korkmadıklarını söyleyerek, " Bu kanallar akıntılı olduğunu için yüzmek daha zevkli. Ücretli havuzlar var ama onlar burası kadar keyifli değil dursun su.. Kanala girmekten kormuyoruz çünkü iyi yüzücüyüz. Buralarda boğulan acemiler panik yapıyorlar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:45 Kaynak: DHA
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