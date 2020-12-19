Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi

19.12.2020 09:06
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi, System.String[]

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara yönelik başlatılan "Haydi Çocuklar Balkona" projesi kapsamında müzikli eğlence programı düzenledi.

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara yönelik başlatılan "Haydi Çocuklar Balkona" projesi kapsamında müzikli eğlence programı düzenledi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Gençlik Merkezi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklara yönelik olarak eğlence programı düzenlendi. Düzenlenen programa balkonlardan ve pençelerden eşlik eden çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri tarafından Taksim Mahallesinde organize edilen programda Hacivat Karagöz, palyaçoların bulunduğu ekipler klarnet ve keman eşliğinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar.

"Haydi Çocuklar Balkona" sloganıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, "Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği düzenledik. Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz ile birlikte çeşitli oyunlar ve müzik eşliğinde çocuklarımızı eğlendirdik ve küçük hediyeler dağıttık." dedi.

Gönüllerince eğlenen çocuklar ise, evde kaldıkları zaman sıkıldıklarını belirterek kendileri için hazırlanan programı çok beğendiklerini dile getirip Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlere çok teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi

Koronavirüs, Erzincan, Organize, Taksim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi - Son Dakika


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