Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı

ŞANLIURFA - Akçakale Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli dağıtımına başlandı.

Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs nedeniyle çalışmalarına hız veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, evlerinden çıkamayan vatandaşlara belediye personeli ve dernek yöneticileri gıda paketi ulaştırıyor. Sokağa çıkmanın büyük risk taşıdığı bu günlerde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yalçınkaya, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.