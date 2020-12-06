Sokağa çıkma kısıtlaması da evlat nöbetindeki ailelere engel olamadı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması da evlat nöbetindeki ailelere engel olamadı

06.12.2020 00:58
Sokağa çıkma kısıtlaması da evlat nöbetindeki ailelere engel olamadı, System.String[]

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürdü.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürdü. Kısıtlamanın birinci gününde çadıra gidemeyen aileler, kaldıkları otelde eylemine devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verip HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. Kısıtlama nedeniyle HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürmeye devam etti.

"Çocukların elinden kalemi aldılar, silah verdiler"

Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan anne Nazlı Sancar, kısıtlamadan dolayı HDP il binası önüne gidemediğini ve eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiklerini söyledi. Burada bulunan bütün anne ve babalar olarak eylemlerinde kararlı olduklarının altını çizen anne Sancar, "Biz HDP ve PKK'dan evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 13, 9 ve 15 yaşında alıp dağa götürüyorlar ve ellerindeki kalemi alıp silah verdiler. Kendi çocuklarını göndersinler, kendi çocukları özel okullarda okutuyorlar ama bizim çocuklarımızın elindeki kalemi ve defteri alıp silah veriyorlar. Biz eylemimizde kararlıyız ve çocuklarımızı HDP ve PKK'dan almadan asla ama asla buradan gitmeyeceğiz "dedi.

"Ben oğlumu onlara yedirtmem, onlara bırakmayacağım"

Gaziantep'te ikamet eden Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için eyleminde kararlılık vurgusu yaparak, "Artık dayanamıyoruz ve artık dayanacak gücümüz kalmadı. 6 yıl oldu, oğlumu PKK kaçırdı. Oğlum vatani görevine gidiyordu ve oğlumu silah zoruyla kaçırdılar. Ne hakları var askerlerimize el atmaya ve zindanlarında çürütmeye, bir yıldan fazladır HDP önündeyiz yaz demedik, kış demedik ve pandemi demeden çocuklarımızın yolunu gözledik. Biz sonuna kadar buradayız ve evladımızı almadan gitmiyoruz. Ben oğlumu onlara yedirtmem ve oğlumu onlara bırakmayacağım" diye konuştu.

"Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz"

İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için evlat nöbeti sürdürürken, oğlundan gelecek bir haber bekliyor. Kısıtlamada HDP il binası önüne gidemediklerini, bulundukları otelde eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden baba Bingöl, "Biz burada bulunan aileler HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Burada bulunan ailelerin hepsi Kürt aileleridir. Çünkü hepsi gariban ailelerdir ve bu ailelerin çocuklarını HDP'ye yanaşmadığı için zorla dağa kaçırılmıştır. Çadıra gidemedik çünkü hastalık var ve kısıtlama olduğundan dolayı gidemedik ama biz burada eylemimize devam ediyoruz. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz ve sonuna kadar çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Tuncay da beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelsin teslim olsun güvenlik güçlerine" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlaması da evlat nöbetindeki ailelere engel olamadı - Son Dakika


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