Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor
İstanbul'da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında megakentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
İstanbul'da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında megakentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde polis ekiplerine yer yer bekçiler de eşlik etti.
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlama kapsamında İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 karayolunda oluşturulan denetim noktalarında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol ediyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte kimlik kartlarını polis ekiplerine gösterdikten sonra yollarına devam ediyor. Denetimde trafik polislerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı personelle birlikte 'Gece Kartalları' olarak nitelendirilen bekçiler de yer alıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar