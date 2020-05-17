Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor
İstanbul'da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında megakentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
İstanbul'da korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında megakentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde polis ekiplerine yer yer bekçiler de eşlik etti.
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlama kapsamında İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 karayolunda oluşturulan denetim noktalarında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol ediyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte kimlik kartlarını polis ekiplerine gösterdikten sonra yollarına devam ediyor. Denetimde trafik polislerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı personelle birlikte 'Gece Kartalları' olarak nitelendirilen bekçiler de yer alıyor.
(Hanifi Bayar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 09:40 Kaynak: İHA
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