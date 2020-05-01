Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 1 Mayıs, 24.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. O kısıtlama saat 00.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetim noktaları oluşturuldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

Megakent İstanbul'un simgelerinden olan ve iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim noktası oluşturuldu. Trafik polislerinin yaptıkları denetimde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede istisna içinde olan vatandaşlar arasında yer almayan bir vatandaşa cezai işlem uygulandı. Kadıköy'de çalıştığını ve işinin geç bittiğini söyleyen vatandaşa polis ekipleri hıfzısıhha kanunları çerçevesinde idari para cezası uyguladı. Denetimler, sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan 3 Mayıs saat 24'e kadar devam edecek.